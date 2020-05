PRUD'HOMME (née VIAU)

Madeleine



À Châteauguay, le 7 mai 2020 à l'aube de ses 93 ans, est décédée Mme Madeleine Viau, épouse de feu Marcel Prud'homme.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Francyne, feu Richard, Alain et Chantal (Jean), ses petits-enfants, Marco (Nadia), Bianca, Sarah (Paul), Vincent (Audrey), Anaïs (Alexandre), Jonathan (Jade) et Sandrine, de même que ses 9 arrière-petits-enfants.Elle laisse également sa soeur Pauline, ses frères Germain (Liliane) et Lucien (Céline), ses belles-soeurs Lucille et Yolande, ses neveux et nièces, de même qu'autres parents et amis.Les rites funéraires seront célébrés en privé selon les recommandations actuelles de la Direction de la santé publique.La famille tient à remercier le personnel du Manoir Laverdure de Châteauguay pour les belles attentions et les bons soins reçus ainsi que tous les anges gardiens qui ont pris soin d'elle au centre hospitalier Anna-Laberge et au centre hospitalier régional du Suroît.STÉPHANE GENDRONBEAUHARNOIS450-225-2200