LAPOINTE, Fernand



À Brossard, au Centre d'accueil Marcelle-Ferron, est décédé Fernand Lapointe, le 12 avril 2020, à l'âge de 88 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Pierrette De Champlain, son fils Alain (Sophie), sa petite-fille Amrit, ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.Sa carrière qu'il a très appréciée à la Sûreté du Québec pendant 27 ans fut pour lui une partie de sa vie. Après avoir franchi plusieurs postes, il est promu Sergent et termine sa carrière comme responsable du bureau des agents de liaison au Palais de Justice de Montréal.Une célébration se tiendra quand les circonstances le permettront à Bury (Estrie), son village natal.7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC J4Y 1A2www.dignitequebec.com