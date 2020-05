DUROCHER (née De Nobile)

Yolande



À Blainville, le 29 avril 2020, à l'âge de 87 ans est décédé Mme Yolande De Nobile, fille de feu Ernest De Nobile et de feu Corona Rainville, épouse de feu Bernard Durocher.Elle laisse dans le deuil ses trois fils Richard (Anne-Marie), André (Liane), Daniel (Julie) sa fille Suzanne (Claude), ses petits-enfants Simon, Marc-André, Véronique (Benoit), Maxime (Andréanne), Gabrielle (Nicolas), Audrey (Philippe), Marie, Mathieu, les enfants de Julie : Vincent, Léandre, Karelle, ses arrière-petits-enfants Zachary, Charles, Raphaël, Rose, Antoine, William, Thomas, ses belles-soeurs Michelle (Gaston), Marcelle et Donna ainsi que plusieurs neveux nièces parents et amis.Selon ses volontés, elle fut incinérée. Compte tenu des circonstances actuelles, les funérailles auront lieu à une date ultérieure.