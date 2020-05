MYRE, Jocelyn



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Jocelyn Myre survenu à Laval, le 6 mai 2020, à l'âge de 75 ans. Il était l'époux de Mme Cécile Comtois.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Isabelle (Jean-Pierre) et Stéphanie (Martin), ses petits-enfants Marie-Pier, Marc-Olivier, William et Marie-Michèle, ses frères et soeurs France, Armande, Lise, Mario (Lisette) et Réjean (Anne-Marie) ainsi que plusieurs parents et amis.Compte tenu de la pandémie actuelle, la famille recevra vos condoléances et procédera à une cérémonie en sa mémoire à une date ultérieure.La famille tient à remercier chaleureusement le personnel du CHSLD Villa Val-des-Arbres pour leurs bons soins et leur dévouement.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Montréal.La direction a été confiée à