GIROUX, André



À Saint-Jérôme, le 6 mai 2020, est décédé André Giroux, fils de feu Antonio Giroux et de feu Laurette Chicoine.Il laisse dans le deuil ses deux filles Annie (Louis) et Catherine, sa soeur Francine, ses quatre petits-enfants, Ariane, Rosalie, Élizabeth, Samuel et autres parents et amis.Une cérémonie aura lieu lors de l'inhumation des cendres au cimetière de St-Jérôme, 541 boul. Roland-Godard, St-Jérôme, Qc, J7Y 5C6.