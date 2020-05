MARSEILLE, Simone (née Allard)

MARSEILLE, Simone

À Montréal, le 6 mai 2020, à l'âge de 95 ans, est décédée paisiblement dans son sommeil, suite à une défaillance cardiaque, Mme Simone Allard, épouse de feu M. Alban Marseille.Elle laisse dans le deuil ses enfants feu Suzette (Paul Chiasson), Jocelyne (Gilles Cloutier), Line (Alain Bilodeau), Luc (Marie Bergeron) et Josée (Daniel Dugal), ses petits-enfants Marie-France, Jean-Sébastien, Alexandre, Mathieu, Émilie, Gabriel, Laurent et leurs conjoints(es), ses cinq arrière-petits-enfants, ses beaux-frères et belles-soeurs, nièces et neveux ainsi que plusieurs autres parents et amis.Un grand merci à tout le personnel de sa résidence, le 22, et plus spécialement à l'unité Signature ainsi qu'à sa coiffeuse Fanny, qui ont pris grand soin d'elle.À sa mémoire, vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société Alzheimer.En raison de la situation exceptionnelle, la famille se réunira en privé. Ultérieurement, lors de l'inhumation, une messe sera célébrée à l'église de Sainte-Elisabeth où tous seront conviés.