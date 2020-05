SERVANT SÉGUIN, Huguette



Le samedi 2 mai 2020, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Huguette Servant, de Rigaud, épouse de feu Robert-Lionel Séguin.Elle laisse dans le deuil son frère Lucien (Yvette Carrière), sa soeur Denise, ses neveux et nièces, ainsi que ses nombreux amis.Outre son époux, elle est partie rejoindre sa soeur Réjeanne et son beau-frère Réginald Carrière.En raison de la situation de pandémie du coronavirus (COVID-19), la famille vous avise du report à une date ultérieure des condoléances et des funérailles. Nous vous invitons à consulter régulièrement l'avis de décès pour une plus récente mise à jour.Des dons à la Maison de soins palliatifs Vaudreuil-Soulanges seraient grandement appréciés.www.aubryetfils.com