PERREAULT, Gérald



À Montréal, le 9 mai 2020, à l'âge de 87 ans, est décédé Gérald Perreault. Il rejoint son épouse Monique Dumais et sa soeur Pierrette.Il laisse dans le deuil son fils Jean (Natalie Heyeur), ses petites-filles Sarah et Caroline, ses soeurs Colette (Normand Fafard), Denise (Jacques Martineau) et Monique (Claude Fauteux), plusieurs neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.Compte tenu de la situation sociale actuelle, la famille de Monsieur Perreault célébrera sa vie en toute intimité.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont.