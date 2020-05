PAQUIN, Maurice



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de Maurice Paquin, le 14 avril dernier, après une courte bataille contre le cancer.Il laisse dans le deuil ses deux fils, Serge et Marc, son frère Gilles (Janine), ses petits-enfants Christine et Guillaume et sans oublier ses neveux et nièces ainsi que plusieurs grands amis avec qui il a entretenu de belles relations dans le partage.Maurice aura laissé sa marque de par sa grande implication et sa générosité envers les personnes âgées au cours de sa profession, notamment au centre Henriette-Céré. Impossible de t'oublier et bon voyage Grand Maurice.