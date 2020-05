LANIEL, Irène

(née Lavoie)



C'est avec une grande tristesse que nous vous faisons part du décès de Mme Irène Lavoie Laniel, épouse de feu Gaëtan Laniel, fille de feu Marie-Blanche Beauchemin Lavoie et feu Ernest Lavoie, au CHSLD de la Rive, le 8 mai 2020 à l'âge de 91 ans.Elle laisse dans le deuil ses cinq enfants Denis (Rachel), France (Louis-Raymond), Gérald (Thérèse), Jean-Marc (Marie-Josée) et Marie-Josée (Michel) ainsi que ses petits-enfants Catherine (Richard), Dominique, Sophie (Steve), Annick (Simon), Ariane, Julie (Geoffroy), François, Mélissa, Dannick et de nombreux petits-enfants partagés. Elle manquera également à ses arrière-petits-enfants chéris Jade, Maëlie, Mathis et Noah. Elle laisse derrière elle sa soeur Georgette (feu Claude Dubois) ainsi que son frère Clément (Micheline) en plus de nombreux neveux, nièces et ses belles-soeurs.Elle est partie paisiblement sans souffrance pour aller rejoindre son homme, Gaëtan. Elle a su garder le fort et nous en sommes très reconnaissants. Ses appels quotidiens à chacun de ses enfants resteront un beau souvenir et seront manqués de tous.Considérant les circonstances exceptionnelles, les funérailles auront lieu à une date ultérieure.Nous tenons à remercier le personnel du CHSLD de la Rive à Fabreville qui ont été d'un très grand dévouement envers notre mère.