TREMBLAY GIASSON, Bella



À Montréal, le 3 mai 2020, à l'âge de 88 ans, est décédée Bella Giasson Tremblay.Elle laisse dans le deuil ses trois fils: Guy (Linda Boutin), Roger (Sonia Gibeau) et Marc (Michèle Cantin); ainsi que ses sept petits-enfants Cédric, Adèle, Léa, Charles-Vincent, Louis-Philippe, Romane et Florence. La regrettent également de nombreux parents et amis de Montréal et de Cap-des-Rosiers, en Gaspésie.Beaucoup se rappelleront d'elle comme d'une personne accueillante, souriante, généreuse, attentionnée laissant ainsi à tous de précieux souvenirs. Elle est partie rejoindre son époux Gilles Tremblay, qu'elle a tant aimé.La famille tient à remercier très sincèrement tout le personnel du CHSLD Notre-Dame-de-la-Merci pour leur empathie, dévouement et professionnalisme démontrés envers notre mère.En raison de la pandémie et du respect des règles de distanciation, ses funérailles seront célébrées à une date qui reste à déterminer.En souvenir de Bella, un don à la Fondation Gracia serait apprécié.https://www.fondationgracia.org/