TOULOUSE, Henri



À l'Institut de Cardiologie de Montréal, le 8 mai 2020, est décédé à l'âge de 92 ans, Monsieur Henri Toulouse, époux de feu Rita McGillis, demeurant à Salaberry-de-Valleyfield.Il laisse dans le deuil ses filles Michelle (Gilles) et Maryse (Laurent), sa petite-fille Maude (Marc-Yvan), sa bonne amie Jeannine, ses neveux et nièces ainsi que parents et amis. Il est parti rejoindre tous ceux qu'il aimait et qui l'ont prédécédé, en particulier, son épouse Rita ainsi que son gendre Albert Gaulin.Nous gardons l'heureux souvenir d'un père attentif, dévoué et aimant. Sa vivacité d'esprit et son intérêt pour l'actualité nous manqueront.La famille désire témoigner sa vive reconnaissance au personnel de l'Institut de Cardiologie de Montréal ainsi qu'à celui du Château Bellevue de Valleyfield pour les bons soins et toutes leurs attentions.En raison de la pandémie, la famille se recueillera en toute intimité le mercredi 20 mai 2020 auVos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal, soit en lignehttps://www.icm-mhi.org/fr/fondation/je-donneou par la poste au5000 Bélanger, Montréal, H1T 1C8.