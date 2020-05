BEAUCHAMP, Monique



À Repentigny, le 5 mai 2020, à son domicile, entourée des siens, est décédée Monique Beauchamp, fille de feu Dominique Beauchamp et de feu Aline Dufour.Elle laisse dans le deuil sa fille Geneviève Leclerc, sa soeur Jasmine (Gérald Lavoie), son neveu Alexis et sa nièce Myriam Lavoie (Nikolas Lamarre), plusieurs cousins, cousines et amis.Étant donnée la pandémie actuelle, il n'y aura pas de cérémonie du souvenir en salle. La famille avisera ultérieurement d'un hommage virtuel sur Facebook, courriel ou courrier.L'inhumation à Ste-Julienne sera reportée à une date ultérieure.Selon sa volonté, des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.