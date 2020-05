FAUCHER MAJOR, Pauline



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Pauline Major, épouse de feu monsieur Antonio Faucher (1917- 2009), le 6 mai 2020, neuf jours avant son 98e anniversaire.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Diane (René), André, Normand (Céline), feu Pierre, Louise, Jean (Dominique), Micheline (Jean-Pierre), Richard (Suzanne) et de nombreux petits-enfants, arrière-petits-enfants, neveux et nièces.Merci pour vos témoignages de sympathie et un remerciement particulier à tout le personnel soignant et aux bénévoles du CHSLD de La Rive à Laval, pour l'attention et les bons soins prodigués.Compte tenu des circonstances et de la pandémie en cours, de modestes funérailles privées, réservées à la famille immédiate, seront célébrées.