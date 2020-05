BROSSARD, Marie-Paule



À Laval, le 9 mai 2020, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Marie-Paule Brossard, épouse de feu Conrad Lamarche.Elle laisse dans le deuil ses enfants Raymond (Dolores), Mireille, Luc (Carole), André (Micheline), Jean-Guy (Nicole), Conrad et André Poulin, ses 21 petits-enfants, ses 26 arrière-petits-enfants, son frère et ses soeurs Françoise, Henri et Louise, ses belles-soeurs Denise, Annette et Denise ainsi que de nombreux parents et amis.En raison des circonstances, les rituels funéraires se dérouleront dans l'intimité au:LAVAL, (450) 473-5934Une messe posthume sera célébrée à une date ultérieure.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation des maladies du coeur et AVC.