ST-GERMAIN, Philippe



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous annonçons le décès M. Philippe St-Germain, de Saint-Hubert, le 4 mai 2020 à l'âge de 77 ans.Il laisse dans le deuil sa conjointe Lise Montplaisir, ses filles: Nathalie (Christian) et leurs enfants, Mathieu et Marianne; Isabelle et ses enfants, Olivier et Nathan ainsi que leur père Patrick, ses belles-filles: Josée (Sylvain), Annie (Patrick) et Line (Fred), leurs enfants et petits-enfants. Il laisse également son frère Jean ainsi que de nombreux parents et amis.En guise de sympathie, des dons à la Société Alzheimer seraient appréciés.La famille tient spécialement à remercier tout le personnel du CHSLD St-Lambert sur le Golf pour leur dévouement et bons soins prodigués.Dans le respect des mesures actuelles, une célébration aura lieu à une date ultérieure.M. St-Germain a été confié à:505, BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC J4H 2H5www.dignitequebec.com