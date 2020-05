Atteinte du cancer: plus de 511 000 $ amassés en deux jours

Une mère de 32 ans atteinte d’un cancer très agressif a réussi en deux jours à peine à amasser une impressionnante somme qui dépasse 511 000 $ pour ses futurs traitements.

En pleine pandémie, parce que la vie continue, les gens ont été plus que généreux. À sa grande surprise, le montant récolté atteignait plus de 511 000 dollars mercredi soir avec déjà 9885 donateurs.

La femme de Montréal mère d’une fille de 4 ans et d’un garçon de 19 mois a appris le 30 avril dernier que le cancer du sein s’attaquait maintenant à son poumon gauche.

Photo courtoisie

«C’est incroyable. Je n’en reviens pas. Je suis vraiment émue et très reconnaissante», a lancé Natasha Dias-Howatson.

Dur combat

Selon elle, tous les traitements au Québec ont échoué et les médecins ont estimé qu’il lui restait environ 13 mois à vivre. Son diagnostic de cancer est tombé seulement trois mois après l’accouchement de son deuxième enfant.

La Montréalaise recherche donc du soutien pour mener ce dur combat.

«Il existe de nombreux traitements expérimentaux très prometteurs à l’essai aux États-Unis qui pouvent m’aider. Mon but est d’amasser le plus d’argent possible afin d’avoir accès à ces traitements très dispendieux», explique-t-elle.

Photo courtoisie

Actuellement, la mère de famille souhaite simplement avoir l’opportunité de rester en vie le plus longtemps possible pour voir ses enfants grandir un peu.

«Présentement, mes poumons continuent à s’emplir de fluides et il existe que quatre traitements de chimiothérapie au Québec pouvant m’aider à rester vivante pour les prochains mois ou dans le meilleur des cas, pour une année. Vous comprendrez que je dois absolument avoir un plan B», précise Natasha.

Pour la recherche

Cette dernière pourrait éventuellement se rendre aux États-Unis à chaque deux semaines pour recevoir des injections. Elle fonde aussi beaucoup d’espoirs sur d’autres formes de traitement d’immunothérapie.

«Dans les deux cas, je devrai également payer les frais d’oncologie aux États-Unis afin que les traitements me soient prescrits. Le moindre dollar amassé servira à payer les traitements», termine-t-elle.

Si des fonds reçus ne sont pas utilisés, ils seront remis pour la recherche à la Fondation du cancer du sein triple négatif (Triple Negative Breast Cancer Foundation).

Pour donner, cliquez ici.