POIRIER, Arthur



À Mercier, le 8 mai 2020, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Arthur Poirier, époux de feu Mme Raymonde Léveillé.Il laisse dans le deuil ses enfants Aline (Claude), Florent (Line), Odette (Dave) et France, trois petits-enfants Andrée-Anne, Alexandre, Sébastien, sa soeur Thérèse (feu Jean-Paul), ses frères Denis (Claire) et Julien (feu Fernande), ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, autres parents et amis.Il était le frère de feu Ida (feu Laurent), feu Éva (feu Claude) et feu Roger (Dorothé).Compte tenu des circonstances, les funérailles auront lieu à une date ultérieure.MICHEL THÉRIAULT INC.www.rfmtheriault.ca