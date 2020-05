VAILLANCOURT, Gilles



À Saint-Eustache, le 5 avril 2020 à l'âge de 88 ans, est décédé M. Gilles Vaillancourt, époux de Mme Rolande Bisson.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Normand (Carole), Yves (Huguette), Claire (Yves), Jean-Pierre (Suzanne), Sylvie (Mario), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, son frère, feu Jean-Guy, sa soeur Louise (Soeur de la Congrégation Notre-Dame-du-Bon-Conseil), ses belles-soeurs Françoise (feu Maurice) et Gabrielle (feu Réal), ses beaux-frères, ses neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.En raison des circonstances, les rituels funéraires et l'inhumation ont eu lieu dans l'intimité de la famille, samedi le 2 mai 2020.La famille et ses proches remercient tous ceux qui ont témoigné leur sympathie lors du décès de M. Vaillancourt.M. Vaillancourt fut confié au complexe funéraire :SAINT-EUSTACHE(450) 473-5934