DESNOYERS, Pierre



À Laval, le 29 avril 2020, à l'âge de 83 ans, nous a quittés M. Pierre Desnoyers, époux de Marie-Claire Martineau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Francois, Hélène (Sylvie Ruel), Marie-Claude (Christos Bozas), ses petits-enfants Marc-André, Véronique, Élia, Isabelle, Ioanna et leurs conjoints, ses arrière-petits-enfants Léanne, Arnaud, Henri et Giorgos, son frère André (Marie Lamarche), ainsi que parents et amis précieux.Des sincères remerciements sont adressés au personnel du 4e étage sud-est de la Cité de la Santé pour leurs soins et leur exceptionnel dévouement.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Cité de la Santé de Laval.