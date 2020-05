FORGET, André



C'est un grand homme qui s'est éteint en douceur, le 29 avril 2020, accompagné par le dévoué personnel soignant du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, à défaut de pouvoir être entouré des siens.André Forget a sillonné avec énergie les petites routes des Laurentides, tissant des liens chaleureux avec ses clients dans sa fructueuse carrière d'assureur pour Manuvie.Ce redoutable et souriant golfeur, à l'esprit vif et au coeur généreux, rejoint désormais sa femme Rosine qui lui manquait tant.Ses proches se souviendront de lui comme d'un homme infatigable et obstiné, farouche dénigreur du Canadien de Montréal qui, sous ses airs parfois bourrus, tenait sa famille très près de son coeur.Il laisse dans le deuil sa fille Sylvie, son fils Benoit (Doris), ses cinq petits-enfants: Laurence (Noë), Myriam (Benoît), Hubert (Alexandra), Élisabeth (Antoine) et Béatrice, ainsi que deux arrière-petits-enfants: Cléo et Marcel.Il a été incinéré selon sa volonté et une cérémonie privée aura lieu ultérieurement.Toute personne désirant manifester sa sympathie est invitée à faire un don à l'organisme Centraide.