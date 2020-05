Chevreuil : nouvelles modalités très intéressantes

À quelques heures du début de la période d’inscription pour le tirage des permis de chasse de cerfs sans bois, en prenant connaissance des nouvelles du plan de gestion 2020-2027, les raisons pour s’inscrire sont plus nombreuses que jamais.

« Avec toutes les nouveautés d’exploitation qui vont être mises en œuvre l’automne prochain, les chasseurs vont comprendre encore plus l’importance de s’inscrire au tirage au sort », avance le biologiste responsable du dossier au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, François Lebel.

« Que cela concerne les périodes de chasse, les engins autorisés ou encore les périodes de chasse disponibles en octobre et novembre, autant d’éléments qui vont avoir un impact au niveau du tirage au sort. »

La période d’inscription s’étendra du 14 mai au 10 juin, ce qui permettra de remporter possiblement un permis spécial.

« Dans un premier temps, les amateurs ne verront plus dans l’offre le permis de cerf sans bois premier abattage. Il n’existe plus. Il a été aboli. Dans les zones où il était valable dans le passé, notamment en Montérégie, on procédera plutôt, si le cheptel le permet, à l’émission de permis de cerf sans bois comme ça se fait dans les autres zones. »

« Aussi, chaque chasseur pourra maintenant se prévaloir de deux permis au cours de sa saison de chasse. Un chasseur pourra donc se procurer un permis régulier et un permis supplémentaire, qui sera à moindre coût. »

« Il n’y a pas de limite de temps pour l’achat de ces deux permis. On pourra le faire avant ou pendant la période de chasse. Les deux permis en question vont être associés à deux zones de chasse différentes. Les seules exceptions pour cette nouvelle modalité touchent les zones 5 ouest, 8 est et 8 sud. Pour ces trois zones seulement, le chasseur pourra acheter deux permis de chasse valables dans la même zone », explique M. Lebel.

DANS LES FAITS

Comme ce fut le cas par le passé, lorsque vous vous inscrivez dans une zone et que vous gagnez un permis spécial pour le cerf sans bois, lors de l’achat du permis pour cette zone, vous allez voir apparaître l’extension du permis. Le permis gagné demeure toujours valide uniquement dans la zone indiquée.

« Si, par exemple, vous sortez gagnant dans la zone 4 et que vous l’achetez pour cette zone, le permis de femelle apparaîtra. Si vous désirez un permis supplémentaire au même moment, par exemple pour la zone 7, vous pouvez le faire sauf que le permis de femelle n’apparaîtra pas sur ce deuxième permis puisqu’il n’est pas obtenu pour cette zone. »

Le prélèvement de deux cerfs, dans des zones différentes, peut se faire durant le même séjour.

« Il n’y a pas de temps en réalité pour utiliser ces permis. Si vous êtes à la limite des deux zones et que le matin vous récoltez votre femelle dans la zone 4 et que vous l’enregistrez, par exemple, vous pouvez dans l’après-midi récolter votre deuxième cerf dans la zone d’à côté, la 7 nord. Si tout est fait dans les règles, que ça prenne une journée, deux jours, ou trois ou plus, cela n’a pas d’importance, » explique l’expert.

« Nous avons voulu accommoder les amateurs qui n’ont pas nécessairement 10 jours, voire 15 jours pour la chasse du chevreuil en automne. On a essayé de faire mieux avec le moins de contraintes possible. »

PARTAGER SON PERMIS

Il sera maintenant possible de partager votre permis de femelle que vous avez gagné, moyennant certaines conditions à respecter.

« Pendant la saison de chasse, il sera possible de partager le permis de cerf sans bois avec la famille immédiate », précise M. Lebel.

« Il y a une définition très précise sur le site du ministère (www.mffp.gouv.qc.ca). Je peux quand même mentionner qu’on veut dire par là les grands-parents, les parents, frères et sœurs, le (la) conjoint(e), les enfants, de même que les enfants de son conjoint. »

« Cela signifie que le chasseur titulaire du permis pourra partager son permis à condition que ce dernier soit valide. »

« Si le titulaire récolte un mâle la première journée, le permis de cerf sans bois est automatiquement annulé. Alors le partage peut se faire lorsque le titulaire du permis chasse avec son permis valide, en compagnie d’un membre de sa famille qui possède lui aussi un permis valide. »

« Si le membre de votre famille récolte une femelle, il pourra enregistrer la bête avec son permis en utilisant le permis de femelle valide de son parent qui veut le partager. Si par exemple c’est votre cas, vous pourrez continuer à chasser pour récolter un mâle uniquement parce que votre permis spécial aura été annulé par le partage que vous avez fait. »

« L’autre chasseur qui a bénéficié du partage ne pourra plus chasser : son permis sera annulé parce qu’il aura apposé son coupon de transport sur la bête. C’est à l’enregistrement que tout va se confirmer alors que l’on va poinçonner la partie de votre permis pour le cerf sans bois. »

Il n’est pas nécessaire d’être tous les deux ensemble sur le terrain. Si vous acceptez de partager votre permis avec votre fils, ce dernier pourra se rendre seul sur le terrain de chasse, en ayant avec lui son permis valide, et le vôtre également valide. S’il récolte une femelle, il appose son coupon de transport et il pourra se rendre à l’enregistrement pour régler le dossier sans que vous deviez être présent.