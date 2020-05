Cinq activités à faire «en mode distanciation sociale» durant le long week-end

Le long week-end de mai sera bien différent cette année. COVID-19 oblige, le Festival Pouzza Fest n’aura pas lieu ni le début des festivités aux Jardins Gamelin ou encore les traditionnels Tam-tams du mont Royal... Toutefois, avec l’arrivée du beau temps, il sera possible de se divertir tout en respectant la distanciation sociale.

Voici donc cinq activités à faire en solo, en couple ou en famille durant le long week-end.

1. Visite au volant à la cueillette de tulipes

PHOTO COURTOISIE

Cette année, l’autocueillette des tulipes a été remplacée par une visite au volant. En effet, ce vendredi, les amateurs de fleurs pourront se rendre à l’un des deux champs situés sur la Rive-Sud ou la Rive-Nord, en achetant un billet en ligne. Puis, sur place, un service à l’auto sera offert pour le ramassage du bouquet. Les employés se feront même un plaisir de placer les jolies fleurs directement dans le coffre de votre voiture pour éviter tout contact. Le coût du billet est de 20 $ pour 30 tulipes. *Rendez-vous sur tulipes.ca pour l’achat d’un billet - 1270 rue Principale, Laval et 1201 chemin du Général-Vanier, Boucherville.

2. Visite dans un parc-nature de Montréal

PHOTO COURTOISIE/Parcs-nature de Montréal

Alors qu’il est conseillé aux Montréalais de rester en ville, saviez-vous qu’il est tout de même possible de s'y sentir en pleine nature? Ce week-end, profitez d’un des huit parcs-nature de la région métropolitaine pour observer les oiseaux, faire une longue randonnée à pied ou même organiser un pique-nique. Parmi ceux-ci, on peut nommer le parc secret Pointes-aux-Prairies (Pointe-aux-Trembles), l’historique parc Île-de-la-Visitation (Ahuntsic), le gigantesque parc Cap-Saint-Jacques (Pierrefonds) ou encore le méconnu parc Du Ruisseau-De Montigny. Veuillez noter que les chalets d'accueil sont fermés et qu’il n'y a plus de location d'équipement. Les services sanitaires demeurent toutefois accessibles. *Pour plus d’informations, rendez-vous au https://parcs-nature.com/public - À noter que le stationnement de l’Île-de-la-Visitation demeure fermé.

3. Encourager l’achat local dans un marché à ciel ouvert de son quartier

PHOTO COURTOISIE/Marchés Publics de Montréal

Encouragez l’achat local et désengorgez les épiceries, en faisant un tour dans l’un des Marchés Publics de Montréal. Avec des mesures de sécurité et d’hygiène strictes, les marchés à ciel ouvert se sont adaptés aux consignes de la santé publique et vous invitent à consommer les produits frais du Québec. Que ce soit les marchés Atwater, Maisonneuve, Jean-Talon ou même celui de Lachine, faites-le plein de légumes, de fruits, de fromages, de viandes et de poissons de producteurs d’ici. *Pour plus d’informations, rendez-vous au https://www.marchespublics-mtl.com/

4. Jardiner et semer chez soi!

PHOTO COURTOISIE/Centre jardinier montréalais Botanix

Le beau temps et l’ouverture des centres de jardinage et les pépinières permettront ce week-end aux jardiniers urbains de se mettre au travail. Fleurs, plantes, fruits et légumes pourront être semés dans votre cour, votre jardin ou même sur la plate-bande de votre balcon. Initiez-vous à l’agriculture urbaine et testez votre pouce vert en quarantaine!

5. Manger à l’extérieur – barbecue ou livraison à la maison

PHOTO COURTOISIE

Nous ne pouvons pas encore nous rendre aux magnifiques terrasses des restaurants en ville, mais cela n’empêche en rien de manger à l’extérieur. Les températures plus chaudes nous donneront le goût de grillades sur le barbecue, d’apéro à l’italienne ou encore de délicieuses salades fraîches. Et si vous n’avez pas de barbecue à la maison, rien ne vous empêche de commander du poulet barbecue dans les restaurants locaux comme Mon Petit Poulet ou le Nouveau Palais. Il ne vous reste qu’à déguster le tout en admirant le coucher du soleil. Bon appétit! *Pour la livraison https://www.monpetitpoulet.ca/ et https://nouveaupalais.com/