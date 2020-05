Alors que Dame Nature se décide à offrir des températures plus clémentes pour le long week-end, l’heure des apéros ensoleillés a enfin sonné!

En période de confinement, il faudra troquer les terrasses du centre-ville pour votre balcon, votre toit-terrasse ou encore votre cour arrière, mais on peut avoir du plaisir quand même: voici cinq nouvelles boissons alcoolisées du Québec à découvrir en épicerie.

Peu calorique: eau pétillante alcoolisée Kokomo Cocktail

PHOTO COURTOISIE/Carolane Ferland

Avec seulement 105 calories par canette et un faible taux de sucre, l’eau pétillante alcoolisée (4 % alc/vol) Kokomo Cocktail, conçue par l’entreprise québécoise Glacier Factory, est unique en son genre. Il s’agit du parfait compromis entre le plaisir de savourer un cocktail, sans la culpabilité de consommer trop de sucre. Les eaux pétillantes sont infusées en différentes saveurs: lime et cerise noire, melon d’eau et concombre, lime naturelle ainsi que fraise et basilic. *Disponible à l’unité à 3,29 $ ou en paquet de quatre à 10,99 $ - Metro, IGA et sous-bannières respectives et certains dépanneurs indépendants.

Rafraîchissant: Nicolas Laloux Spritzer Limonade Rosée

ANNE-LOVELY ÉTIENNE / 24 HEURES / AGENCE QMI

Vous avez prévu un pique-nique dans un parc ou un barbecue dans le confort de votre cour arrière? Si oui, le Spritzer limonade rosée de Nicolas Laloux est idéal pour l’occasion. Facilement transportable, ce produit élaboré au Québec est composé de vin, de pamplemousse, de citron et de fines bulles! On vous conseille fortement de l’accompagner de plats légers comme une salade de melon ou encore des crevettes grillées. Disponible à l’unité à 3 $ - Toutes les épiceries

Le spritz à base de cidre: Spritzöl le prêt-à-boire

PHOTO COURTOISIE/Mandi Robertson

La cidrerie Verger Hemmingford présente ce printemps un tout nouveau produit: le Spritzöl. Ce prêt-à-boire à la couleur orange s’inspire du spritz classique italien, mais on y retrouve le savoir-faire québécois. Avec ses ingrédients 100 % naturels et fait à base de cidre, son goût léger doux-amer et fruité saura plaire même aux amateurs débutants qui ne sont pas habitués à l’amertume. Vous pouvez y ajouter quelques glaçons pour le meilleur apéro désaltérant qui soit! Disponible en paquet de quatre à 12,80$ - Certaines épiceries spécialisées

Un mousseux par la sommelière Jessica Harnois: Bù Blanc de Blancs

PHOTO COURTOISIE/agence DDMG

Avez-vous déjà eu la chance de goûter au vin mousseux de la collection Bù, créée par la sommelière Jessica Harnois? Dès sa sortie en décembre dernier, ce produit s’est envolé sur les étagères comme des véritables petits pains chauds! Pour la saison estivale, la bouteille Blanc de Blancs, originaire de la vallée de la Loire en France, présente des arômes de poires et de pêches. En bouche, ses fines bulles, son acidité mature et une pointe de minéralité en font un vin mousseux rafraîchissant. Disponible en épicerie à 14,50 $

En l’honneur Bloody Caesar de Laval: Julius Bloody Caesar

PHOTO COURTOISIE/agence DDMG

Le Parlement du Canada a nommé le Bloody Caesar cocktail officiel national, puisque chaque année, plus de 350 millions de Césars sont consommés au pays. De plus, on célèbre la Journée du Bloody Caesar le jeudi précédent le long week-end de la fête de la Reine/des Patriotes. Ce mélange populaire de jus de tomate et de bouillon de palourdes est désormais offert en formule prêt-à-boire par l’entreprise familiale Groupe Geloso. Il ne vous reste qu’à le déguster froid et décoré d’une branche de céleri. Disponible en épicerie et au dépanneur en paquet de quatre à 10,49 $.