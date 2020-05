COVID-19 : une crise humanitaire à Montréal, selon un expert

On peut effectivement parler de crise humanitaire dans certains secteurs de Montréal selon François Audet, le directeur de l’Institut d’études internationales de Montréal.

«Comment on décrit une crise humanitaire, c’est quand les autorités n’ont pas la capacité de protéger leur population et c’est le cas actuel dans certains secteurs et pour certains pans de la population», a déclaré mercredi l’expert en gestion de crise humanitaire en entrevue à QUB radio au micro de Geneviève Pettersen durant l’émission Les Effrontées.

«Ça impose à ce moment là aux autorités publiques d’être plus coercitifs parce que clairement, les mesures qu’on avait prises ne portent pas autant aux résultats qu’on espérait», a expliqué M. Audet en faisant notamment référence à l’éventuel port obligatoire des masques qui fait couler beaucoup d’encre ces jours-ci.

