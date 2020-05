COVID-19: Desjardins frappé par la pandémie

La pandémie frappe le Mouvement Desjardins. La coopérative voit ses excédents avant ristournes atteindre 285 M$. Il s’agit d’une chute de 116 M$ par rapport aux résultats de son premier trimestre l’an dernier.

Mercredi, Desjardins a dévoilé les résultats financiers de son trimestre clos le 31 mars. L’institution financière de Lévis mentionne que ses finances ont notamment été influencées par «la hausse de la dotation à la provision pour pertes de crédit», «l’augmentation des provisions prises en assurance voyage» et «la hausse des provisions prises en assurance solde de crédit».

Il faut dire que depuis mars, Desjardins a mis en place différentes mesures d’allègement pour atténuer l’impact financier de la COVID-19 sur le portefeuille de ses membres. La semaine dernière, l’institution financière a indiqué au Journal avoir signé environ 680 000 ententes, notamment pour des produits financiers ou d’assurances.

C’est la bonne performance du secteur de l’Assurance de dommages ainsi que la croissance des activités dans les caisses qui ont permis de sauver la mise depuis le début de l’année, explique dans la direction.

Pour le premier trimestre, Desjardins versera à ses membres et à la collectivité 104 M$, dont 77 M$ en ristournes. Il s’agit (ou presque) des mêmes montants qu’à son premier trimestre en 2019.

«Nous avons réussi à dégager un retour aux membres et à la collectivité de 104 M$, et ce, malgré les incidences financières de la pandémie. Desjardins a su s’adapter rapidement à la situation à l’aide de ses multiples services en ligne et ses 38 000 employés en télétravail», souligne dans un communiqué le président et chef de la direction, Guy Cormier.

Afin de soutenir la relance de l’économie québécoise, autant d’un point de vue social que pour les entreprises, Desjardins a récemment mis sur pied deux fonds, le Fonds du Grand Mouvement et le Fonds C, dont l’enveloppe budgétaire atteindra un total de 160 M$.

