Décès chez les centres pour aînés: l’Ontario durcit le don

TORONTO – Avec des éclosions dans près de la moitié des foyers de soins de longue durée, l’Ontario a adopté mercredi un décret d'urgence lui permettant de prendre le contrôle de tout établissement de soins touché par la COVID-19, et ce, alors que la province rapportait 21 236 cas et 1767 décès, mercredi.

Le gouvernement de Doug Ford souhaite ainsi faire tout ce qui est en son pouvoir pour «passer à l'action de manière immédiate si un foyer ne parvient pas à endiguer ce virus mortel». Jusqu’ici, 1269 personnes sont mortes dans les centres pour aînés ou pour des soins de longue durée. Et il y a 180 centres qui sont infectés par le nouveau virus.

Mercredi, les autorités de la santé publique ont annoncé mercredi 329 nouveaux cas de contamination et 40 nouveaux décès dans la province. L’Ontario a dit avoir effectué plus de 15 000 tests en 24 heures, ce qui reste inférieur à l’objectif 16 000 tests réclamés par le premier ministre.

Plus de tests bientôt

C’est toujours au Québec où les chiffres demeurent les plus préoccupants, même s’ils sont moindres que dernièrement. En l’occurrence, il y avait mercredi 706 nouveaux tests positifs et 89 décès supplémentaires pour un total de 3220 décès et 39 931 cas confirmés.

Lors de son point de presse, le premier ministre François Legault a précisé que le Québec a fait jusqu’ici 43 000 tests par million d’habitants comparativement à 31 000 tests par million, en Ontario, même si le nombre de tests réalisé actuellement n’était que 9000 tests comparativement à l’objectif de 14 000.

Au Canada, 72 196 personnes ont été infectées depuis le début de la crise sanitaire et 5301 personnes ont perdu la vie.

Atteints par le virus au Canada: 72 196

Décès au Canada: 5301

Québec: 39 931 (3220 décès)

Colombie-Britannique: 2360 (131 décès)

Ontario: 21 236 (1765 décès)

Alberta: 6345 (118 décès)

Saskatchewan: 568 (6 décès)

Manitoba: 290 (7 décès)

Nouveau-Brunswick: 120

Nouvelle-Écosse: 1024 (51 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 261 (3 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 27

Territoires du Nord-Ouest: 5

Yukon: 11

Nunavut: 0

Canadiens rapatriés: 13