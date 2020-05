DESORMEAUX, René



Le 1er mai 2020, à l'âge de 81 ans, est décédé René Desormeaux.Il laisse dans le deuil son fils Alain, ses frères Pierre (Cécile) et Claude, ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.Dû aux circonstances, les funérailles auront lieu à une date ultérieure.