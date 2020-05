[EN DIRECT] COVID-19: bientôt plus de 40 000 cas confirmés au Québec

Avec 706 nouveaux tests positifs, la barre des 40 000 cas détectés sera bientôt franchie au Québec, où l’on déplore désormais 3 220 morts, dont 89 depuis hier.

Le nombre de cas confirmés se chiffre maintenant à 39 931, a rapporté le premier ministre François Legault, en faisant le point sur la pandémie, mercredi.

Heureusement, la guérison se poursuit pour la plupart. Au moins 10 470 personnes sont considérées guéries.

Du côté des centres hospitaliers, on compte 35 patients infectés à la COVID-19 de plus qu’hier, pour un total de 1 876. Parmi eux, 194 sont présentement traités aux soins intensifs, ce qui représente 8 patients de plus.

Sur le port du masque, M. Legault a estimé qu'il faudrait une dizaine de millions de masques pour en rendre le port obligatoire.

Je demande aux Québécois de porter le masque et d’en faire une habitude.



Je suis convaincu que les Québécois sont capables de s’adapter, de penser aux autres et de reprendre le contrôle de la contagion.



En bref:

Québec annoncera cet après-midi la reprise des sports individuels sans contacts comme le golf et le tennis, dit François Legault.

Il faudrait pouvoir fournir des dizaines de milliers de masques afin de les rendre obligatoires dans le transport en commun, ce qui n'est pas encore possible, dit François Legault.

Québec va aider Montréal à financer l’achat de masques, dit François Legault.

Le Québec ne teste encore que 9000 personnes par jour, contrairement à l’objectif de 14 000 fixé. «Je n’accepte pas ça», dit François Legault.

«Pour la durée du mandat, tous les engagements qu’on a pris vont être respectés», affirme François Legault.

– Avec la collaboration de Vincent Larin

Bilan des décès dans chaque région

Bas-Saint-Laurent : 1

Saguenay – Lac-Saint-Jean : 26

Capitale-Nationale : 77

Mauricie-et-Centre-du-Québec : 132

Estrie : 25

Montréal : 2063

Outaouais : 8

Abitibi-Témiscamingue : 3

Côte-Nord : 0

Nord-du-Québec : 0

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine : 8

Chaudière-Appalaches : 8

Laval : 417

Lanaudière : 124

Laurentides : 72

Montérégie : 256

Nunavik : 0

Terres-Cries-de-la-Baie-James : 0

Hors Québec : 0

Région à déterminer `0

Total : 3220

Bilan des cas dans chaque région

Bas-Saint-Laurent : 40

Saguenay – Lac-Saint-Jean : 307

Capitale-Nationale : 1 155

Mauricie-et-Centre-du-Québec : 1 625

Estrie : 907

Montréal : 20 232

Outaouais : 360

Abitibi-Témiscamingue : 157

Côte-Nord : 114

Nord-du-Québec : 8

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine : 173

Chaudière-Appalaches : 437

Laval : 4 362

Lanaudière : 3 060

Laurentides : 2 012

Montérégie : 4 951

Nunavik : 16

Terres-Cries-de-la-Baie-James : 10

Ensemble du Québec : 39 931

