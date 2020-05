BELLEROSE, Jocelyn



À la Résidence Angélica, le 5 mai, à l'âge de 68 ans, est décédé Monsieur Jocelyn Bellerose.Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs Thérèse, Gisèle, Lucie, Claire, Manon, Paul, Henri, Pierre et Pierrette, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.Une messe en l'église St-Joseph de Rivière-des-Prairies sera célébrée en sa mémoire à une date ultérieure.