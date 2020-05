PÉPIN BOUCHARD

Marie-Jeanne



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons que Marie-Jeanne Pépin Bouchard est décédée paisiblement à l'âge de 97 ans, à la Résidence Angelica, le 8 mai 2020.Marie-Jeanne est née à Montréal-Est, de Joseph Pépin et de Aurore Bleau. Elle fut prédécédée par son époux Lorenzo Bouchard, ses soeurs Aurore et Lucette ainsi que son frère Bernard.Elle laisse dans le deuil sa soeur Aline, sa belle-soeur Rachel, ses fils Robert (Anne Roy) et Yvon (Denise Tremblay). Elle a été la grand-maman adorée de Jean-Robert Bouchard (Natalie Pronovost), Miriane Bouchard (François Dubé), Marc Bouchard (Victoria Leray) et Mélanie Bouchard et l'arrière-grand-maman de Kymie Bouchard (Jean-Robert), Antoine et Maxime Dubé (Miriane), Romane et Inès Bouchard (Marc) et Sofia Gagnon (Mélanie). Elle manquera aussi à ses nombreux neveux et nièces.La famille remercie sincèrement le personnel de la Résidence Angelica pour la compassion et les bons soins qu'elle a reçus lors de son séjour.En souvenir de la vie de Marie-Jeanne, un don à la Fondation de la Résidence Angelica serait apprécié. Veuillez adresser les dons par chèque à la : Fondation de la Résidence Angelica 3435 boul. Gouin E., Montréal-Nord, Qc, H1H 1B1.Une célébration commémorative aura lieu à une date ultérieure, lorsque nous pourrons nous réunir pour célébrer la vie de Marie-Jeane avec amour et reconnaissance.