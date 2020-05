Guy Laliberté songe à retourner au Cirque du Soleil

Ayant vécu une «onde de choc pleine d'émotions» en raison de l’arrêt des activités du Cirque du Soleil, dont il n’est plus actionnaire ni employé, son fondateur Guy Laliberté songe à y retourner.

Dans une lettre ouverte publiée mercredi, le Québécois soutient que les prochaines semaines «risquent d'être cruciales pour l'avenir du Cirque», dont tous les spectacles sont sur la glace en raison de la COVID-19.

Sans revenus, l’institution montréalaise éprouve de sérieux problèmes financiers en raison d’une énorme dette de plus de 1 milliard $. Elle a licencié en mars 95 % de son personnel, soit 2600 employés, et est menacée de faire faillite.

Selon Guy Laliberté, «un combat royal» se joue entre différents acteurs qui n’ont pas les mêmes intérêts. Il identifie d’une part les actionnaires actuels du Cirque (les fonds TPG et Fosun, ainsi que la Caisse de dépôt et placement du Québec) qui sont menés par son ami Mitch Garber. Il nomme aussi les créanciers et les différents ordres de gouvernement.

Il parle ensuite de ceux qui souhaitent acheter le Cirque. Il y a les grands joueurs du domaine du divertissement. Québecor, qui a annoncé son intérêt pour acquérir le Cirque, ferait partie de cette catégorie. Or, son fondateur s’interroge sur la capacité qu’auraient ces joueurs à relancer l’entreprise qui a des spectacles partout sur la planète puisqu’ils ont été eux-mêmes durement touchés par la COVID-19.

«Sauront-ils donner priorité à notre fleuron québécois ainsi que tout l'amour et l'énergie dont il aura besoin pour reprendre vie?» se questionne-t-il.

Guy Laliberté s’inquiète davantage des «requins, qui n'ont aucune connaissance de l'industrie du divertissement et rêvent d'acheter le Cirque pour une bouchée de pain», ainsi que ceux qui n'ont «aucune compétence ni expérience dans la gestion d'entreprises culturelles de cette envergure». Ces derniers sont, selon lui, «les plus dangereux pour l'avenir du Cirque».

Dans cet affrontement à plusieurs joueurs, celui qui dirige maintenant son entreprise de divertissement Lune Rouge privilégie les «investisseurs patients» qui seront là pour longtemps.

Et il ne ferme pas la porte à replonger dans le Cirque.

«J'en suis à décider si je reprends mon nom de lutteur afin de sauter dans l'arène...», a-t-il conclu dans sa lettre ouverte.

La Caisse de dépôt et placement du Québec et la firme chinoise Fosun Capital Group détiennent 20 % chacun du Cirque du Soleil. Son actionnaire principal, à 60 %, est le fonds d’investissement américain TPG Capital.

Guy Laliberté a vendu en février à la Caisse les dernières actions du Cirque qu’il possédait encore, soit 10 % de la compagnie. Le «Journal de Montréal» a révélé la semaine dernière que ce paiement, dont le montant n’a pas été dévoilé, mais qui est estimé à plus de 100 millions $, a été versé à une entreprise enregistrée dans les îles Caïmans, un paradis fiscal.