Guy Nantel en a assez de la «discrimination» envers les humoristes en politique

Un humoriste aurait-il la crédibilité pour gouverner le Québec lors d’une crise comme celle de la COVID-19? Selon Guy Nantel, candidat à la direction du Parti Québécois, la question ne devrait même pas se poser.

«Pourquoi on fait cette règle générale pour les humoristes? Je ne comprends pas pourquoi on parle des humoristes comme ça [...]. Cette discrimination-là à l’entrée, eh bien, ça me rappelle tellement une époque où on disait qu’une femme aurait de la misère à faire ça. C’est vrai. Pourquoi un artiste serait moins brillant, serait moins compétent, aurait moins de discernement?», s’est-il questionné à QUB radio, mercredi.

Au contraire, l’aspirant politicien argue que les humoristes ne sont pas «des êtres unidimensionnels» et, qu’en fin de compte, ce sont des individus de milieux variés qui forment les sphères politiques québécoise et canadienne.

«En réalité, le premier ministre du Canada, c’est un gars qui a une formation en théâtre. Le président de l’Assemblée nationale est un ancien animateur de TVA. Il y a des gens qui sont d’anciens joueurs de hockey ou athlètes olympiques qui sont à la tête de ministères», a-t-il opiné au micro d’Antoine Robitaille.

