Le camp de Patrick Labbé fermé cet été

La colonie de vacances pour jeunes artistes de Patrick Labbé restera fermée cet été. La pandémie de COVID-19 a contraint le comédien à suspendre ses activités.

Parallèlement à son travail d’acteur, Patrick Labbé organise depuis plusieurs années un camp de vacances qui offre des ateliers de théâtre et de cinéma aux jeunes de 10 à 17 ans. L’acteur, qui a fondé ce Camp de base en 1997, a choisi d’annuler son édition 2020, qui devait être animée par plusieurs jeunes comédiens.

« Je n’avais pas le choix, explique Patrick Labbé au téléphone. S’il y avait eu un déconfinement au secondaire, j’aurais probablement été plus à l’aise de défendre l’idée d’héberger, dans une même chambre, deux ou trois campeurs. Mais sans déconfinement, je n’ai pas envie d’essayer de convaincre les parents que tout va bien aller. »

« Je suis le père de trois adolescents. Personnellement, je n’aurais pas voulu qu’ils aillent dans un camp de vacances cette année. »

Décision difficile

Patrick Labbé parle d’une décision difficile à prendre. D’autant plus qu’il n’a pas l’habitude de prendre de pause l’été. « Ça fait longtemps que je fais des camps de vacances, rappelle le comédien de 49 ans. Ça va me manquer. Ça me manque déjà. »

Le Camp de base de Patrick Labbé n’est pas le seul camp à faire relâche cet été. Au cours des derniers jours, plusieurs ont annoncé qu’ils garderaient leurs portes fermées. Quant aux autres, ils attendent de consulter le guide de santé publique des meilleures pratiques à adopter pour arrêter leur décision.

Tournages de District 31

Sans colonie de vacances à gérer, Patrick Labbé pourrait recommencer à travailler au début du mois de juillet, advenant que Québec autorise la reprise des tournages des séries de fiction. Les acteurs de District 31 ont été avertis qu’il s’agissait d’une possibilité.

La quatrième saison du drame policier a pris fin deux semaines plus tôt ce printemps en raison du confinement. Ainsi, l’équipe tournerait les épisodes manquants avant d’entamer la 5e saison.

« On s’enlignait sur une belle conclusion, mais je n’ai pas l’impression que c’est mis aux poubelles parce qu’on n’a pas reçu de nouveaux textes qui viendraient remplacer ceux qu’on devait tourner », souligne l’interprète de Laurent Cloutier.

En entrevue au Journal le mois dernier, Luc Dionne avait confié qu’il avait prévu une finale à tout casser aux 1 800 000 téléspectateurs qui suivent religieusement sa quotidienne. Patrick Labbé confirme les dires de l’auteur. « Luc Dionne a raison : c’est toute une finale. C’est une finale à la District 31. »