L’irrésistible mini-putt

Je zappais nonchalamment, un soir récent, quand je suis tombé sur une reprise de la Coupe mini-putt 2012 à RDS. Je vais jeter un coup d’œil cinq minutes, me suis-je dit. Une heure de gros fun plus tard, je n’avais pas décroché.

Comme des dizaines de milliers d’autres Québécois, j’ai retrouvé avec bonheur les fameux « biiiiirdie par la porte d’en arrière » de Serge Vleminckx et découvert les commentaires savoureux de son analyste Carl Carmoni.

Carl Carmoni. L’ancienne terreur des parcours durant les années de gloire du mini-putt télévisé s’était donc recyclée en joueurnaliste, à mon insu.

Et quel joueurnaliste ! Du genre à faire les délices du Sportnographe avec ses expressions dignes des meilleurs perronismes, ces lapsus rendus célèbres par Jean Perron.

Exemple : d’un participant qui venait d’attaquer un trou avec trop de vigueur et avait largement raté la coupe, il a statué qu’il avait commis « une erreur de mentalité ».

En observant Thérèse, qui en arrachait visiblement à l’équerre, ou était-ce la discothèque, Carmoni a soutenu que son jeu présentait « une lacune avec les angles fermés ».

Sam Hamad et sa roue à trois boutons ont de la féroce compétition.

J’ai l’air de me moquer. Un peu, quand même, mais c’est rempli d’affection et des Carmonismes, j’en prendrais une bonne dose chaque semaine.

Plus populaire que les vieux matchs de hockey

Je ne suis pas le seul. Selon les données transmises par RDS, le mini-putt à 22 h a été l’émission la plus regardée de la chaîne le 4, le 5 et le 7 mai avec une pointe de 74 000 téléspectateurs lors de la finale. C’est plus que les rediffusions de matchs Canadien-Bruins.

Comment expliquer cet engouement ? Pierre Barrette, professeur à l’École des médias de l’UQAM et spécialiste de la télévision, soulève que c’est possiblement parce que le mini-putt est une activité à la portée du commun des mortels, contrairement aux exploits des grands athlètes que présentent d’ordinaire les chaînes sportives.

« On ne regarde pas les joueurs de mini-putt comme on regarde Tiger Woods. Je m’excuse, mais mon garçon de huit ans fait des trous d’un coup au mini-putt », me dit-il.

« Ce sont des gens, ajoute-t-il, qui donnent l’impression de se prendre au sérieux alors que dans le fond, ils sont sur une ronde de mini-putt au coin du boulevard Taschereau et de la 20, face à un public clairsemé de gens qui sont probablement leurs sœurs ou leurs belles-familles. »

Merci RBO

Pierre Barrette croit aussi que la parodie du mini-putt qu’avait fait Rock et Belles Oreilles a permis de faire entrer le jeu dans la culture populaire.

« Maintenant, on le regarde au deuxième et même au troisième degré. Je ne veux pas rabaisser ceux qui apprécient vraiment le jeu, mais je ne pense pas que ça explique sa popularité », note Pierre Barrette.

Donc, oui, on le regarde pour rire et décrocher et vous savez quoi ? Ce n’est pas plus futile de regarder du mini-putt que de jaser pendant des heures de la composition du quatrième trio du Canadien.

Pis à la fin, les chances sont plus grandes que ton favori gagne.