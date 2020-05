Mats Naslund explique son départ pour l’Europe

Le Suédois Mats Naslund n’avait que 30 ans quand il a disputé son dernier match avec le Canadien de Montréal, en 1990, pour mieux poursuivre sa carrière en Europe. La raison était simple : l’argent.

«Ç’a été une grande partie de ma décision, a-t-il admis dans une entrevue accordée à Louis Jean, du réseau TVA Sports. Je gagnais plus d’argent à jouer 36 matchs en Suisse que si j’avais joué 80 rencontres à Montréal. Je me suis dit que j’avais déjà gagné la coupe Stanley [en 1986] sans me blesser, mais que le voyagement était fatigant.»

Naslund aura ainsi joué à Lugano, puis dans son pays natal avec le club de Malmo, avant de revenir dans la Ligue nationale de hockey, en 1994-1995, pour un court séjour avec les Bruins de Boston.

