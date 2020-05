Montréal-Nord: la mairesse Christine Black piquée au vif

MONTRÉAL | L'arrondissement de Montréal-Nord demeure un point chaud de la pandémie de COVID-19 et la population continue de se faire tester, contrairement aux propos du Dr Arruda qui laissaient croire le contraire en début de semaine.

Sur l'heure du midi, mercredi, des dizaines de personnes attendaient en ligne à la clinique de dépistage du CLSC de Montréal-Nord. La file faisait le tour du bâtiment. La veille, 286 tests y ont été effectués.

Lundi soir, cette clinique temporaire devait fermer. Le directeur de la santé publique a justifié cette décision en disant que les gens de Montréal-Nord n'étaient pas au rendez-vous.

Cette déclaration a piqué au vif la mairesse Christine Black, qui estime qu'il faut encourager la population de son arrondissement plutôt que de la pointer du doigt.

«Quand j'entends qu'à la télévision, par le Dr Arruda, que les gens de Montréal-Nord n'étaient pas au rendez-vous, eh bien moi, je saute sur ma chaise! Au contraire, moi, le message qu'on m'avait donné c'est que les gens de Montréal-Nord étaient au rendez-vous», a lancé la mairesse Black, mercredi, en entrevue avec TVA Nouvelles.

La clinique sera ouverte encore jeudi, en plus d'une clinique mobile qui s'installera pour deux jours dans le stationnement de l'aréna Garon.

La situation dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

Dans Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, un autre arrondissement durement touché par le virus, les personnes symptomatiques ou les personnes qui ont été en contact étroit avec quelqu'un qui est contaminé peuvent se présenter, sans rendez-vous, sur la rue Chauveau, pour se faire tester.

Dès jeudi, l'arrondissement distribuera par ailleurs 15 000 masques.

«On va commencer où on est déjà en contact avec les populations vulnérables. On parle aussi avec les organismes communautaires. Puis, finalement, on va en distribuer dans les HLM, où est-ce qu'il y a des populations vulnérables, souvent âgées», a expliqué le maire Pierre Lessard-Blais.

La santé publique déterminera si une clinique mobile sera envoyée dans le secteur dans les prochains jours, selon l'évolution de la situation.