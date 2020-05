«Star Académie 2021»: à la recherche de l’académie!

Où logeront les participants de la cuvée 2021 de «Star Académie»? Présumant que le sombre épisode de la pandémie sera derrière nous l’hiver prochain, les Productions Déferlantes mettent aujourd’hui en branle la recherche du nid parfait qui accueillera la nouvelle cohorte d’académiciens.

«Sur "Star Ac", on fonctionne encore avec le scénario A. On vit d’espoir. Mais je ne peux pas croire qu’on sera encore enfermés en janvier. Si on est encore confinés, c’est que quelque chose, quelque part, n’aura pas bien été», fait valoir Jean-Philippe Dion, producteur exécutif de cette sixième mouture québécoise de «Star Académie» qui verra le jour en janvier 2021 à TVA.

L’ancienne maison de Pierre Péladeau à Sainte-Adèle (qui avait abrité la téléréalité en 2003, 2004, 2005 et 2009) ayant été démolie, et le manoir de Frelighsburg, théâtre de l’édition 2012, ayant été vendu depuis, il faut trouver la nouvelle demeure de rêve où les jeunes chanteurs et chanteuses vivront sous l’œil des caméras, suivront leurs cours et répéteront leurs numéros.

On cherche également un lieu un peu plus près de Montréal que Frelighsburg, indique Jean-Philippe Dion, facile d’accès tant pour l’équipe technique que pour les professeurs et les artistes invités. Et «où l’autobus de "Star Académie" peut se rendre», rigole le producteur.

«Pas un manoir»

Les critères que doit remplir l’habitation souhaitée sont nombreux (voir encadré), mais l’équipe de «Star Académie» ne tient pas à en mettre plein la vue avec un château tape-à-l’œil.

«On ne veut pas un manoir. Moi, je veux que ça soit tout sauf clinquant. On n’est plus dans un mode où on veut du marbre et des colonnes», précise Jean-Philippe Dion, en rêvant à voix haute d’un cocon rempli de lumière et doté d’un sous-sol ou d’un garage capable de contenir l’équipement et le personnel affectés à la réalisation et au montage des émissions.

«C’est très clair, ce qu’on cherche. On veut trouver un lieu stimulant pour les académiciens. On ne veut pas juste trouver une maison pour trouver une maison ; il faut qu’il y ait une âme dans cette maison-là. Que ça soit d’une beauté incroyable et inspirant quand on regarde par les fenêtres, ou que ça soit très chaleureux à l’intérieur, ou que ça soit une œuvre d’architecture hyper moderne, ou qu’un artiste peintre y ait vécu et y ait laissé des traces... On aimerait qu’il y ait une histoire dans cette maison.»

Réflexion

Le compte à rebours nous menant au retour officiel de la populaire émission est donc bien amorcé. D’emblée, cette première étape de la recherche de l’académie suscite excitation et questionnements. Qui animera «Star Académie»? Qui enseignera? Qui participera? Jean-Philippe Dion demeure discret pour l’instant, mais promet que des annonces s’en viennent.

«On a parlé avec certaines personnes pour certains rôles-clés, mais il n’y a rien d’attaché encore. La première phase en a été une de réflexion. On s’est par exemple demandé où devait être "Star Académie" en 2021 ; en quoi les artistes et l’industrie de la musique ont changé? Maintenant, on est davantage dans le concret. On a une identité visuelle prête, et on sera prêts à présenter du nouveau sur "Star Ac" dans les prochaines semaines ou prochains mois», conclut Jean-Philippe Dion.

Si vous croyez avoir l’académie parfaite, vous pouvez contacter l’équipe de Productions Déferlantes au SA2021@productionsdeferlantes.com en envoyant des photos de la résidence et les coordonnées du propriétaire. L’organisation tient à préciser que les visites se feront dans le respect des politiques gouvernementales en vigueur.

Les critères de l’académie

• Située à moins d'une heure et demie du centre-ville de Montréal

• Disponible pour location entre janvier et mai 2021

• Très spacieuse, composée de plusieurs grandes pièces et zones à aire ouverte, dont une grande pouvant servir de salle de danse

• Belle fenestration

• Grand terrain avec une ou plusieurs annexes ou garages

• Idéalement isolée du voisinage

• Peut être une maison, un ancien couvent, une église transformée, un loft, une résidence secondaire de quelqu’un qui part en voyage l’hiver...

• Facile d’accès pour un autobus et plusieurs véhicules