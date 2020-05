Stefie Shock adore le mordant de Ricky Gervais

Stefie Shock n’a pas trop été affecté par l’arrivée du confinement, lui qui avait justement prévu s’embarquer dans un confinement... d’écriture !

« J’étais à la fin de la tournée de mon album Le fruit du hasard, dit-il. Je n’avais que trois concerts prévus cet été. Je n’ai donc pas dû renoncer à faire plein de shows. Ces dernières semaines, j’ai continué à faire ce que je fais : travailler dans mon studio. Je suis un travailleur solitaire ! »

Il y a quelques jours, pour coïncider avec le 20e anniversaire du décès de Dédé Fortin, Stefie Shock a lancé sa propre reprise de Juste une p’tite nuite, des Colocs. Les recettes des ventes numériques de la chanson seront remises à l’Association québécoise de prévention du suicide.

« J’avais eu l’idée de reprendre la chanson au début de la pandémie, dit-il. Ce n’est que quelques jours après que j’ai fait le lien [avec le 20e anniversaire du décès de Dédé]. Je ne pouvais pas oublier que c’était arrivé en mai 2000 parce que ça faisait un mois que mon premier album était sorti. »

Humour cinglant

En couple avec la comédienne Sonia Cordeau, Stefie Shock a consommé beaucoup de séries télé, ces dernières semaines. Son plus récent coup de cœur ? La deuxième saison d’After Life, de Ricky Gervais, qui vient d’arriver sur Netflix.

« On aime beaucoup Ricky Gervais, dit Stefie. J’aime son ton mordant et son humour cinglant. La deuxième saison est aussi très touchante. Il y a une couche de tristesse supplémentaire. On voit le personnage cynique de Gervais qui vit des moments très difficiles. C’est de la belle scénarisation et c’est bien joué. C’est une très belle série. »

Le musicien a aussi grandement aimé Kalifat. « C’est une série bien écrite, bien réalisée. C’est un bon suspense, haletant. On suit des personnages pour la plupart suédois qui se radicalisent et qui joignent l’État islamique. C’est extrêmement bien fait. Ces acteurs-là, qu’on ne connaissait pas du tout, sont tous excellents. C’est une bonne histoire bien jouée, bien écrite, bien réalisée. C’est de la grosse affaire ! »

Côté québécois, Stefie Shock a eu des coups de cœur pour C’est comme ça que je t’aime (« on a vraiment eu du plaisir à regarder ça ») et La Maison-Bleue (« j’ai beaucoup aimé voir un Québec souverain dans l’œil de Ricardo Trogi, c’est comique, léger, très divertissant »).

Octobre et Beastie Boys

Côté cinéma, il a regardé Les rois mongols un peu par hasard, à Télé-Québec. « Je ne savais pas que c’était sur fond d’octobre 1970. Je suis toujours fasciné par la crise d’Octobre, dit-il. Que ce soit depuis Les ordres, de Michel Brault, jusqu’à ce que Falardeau a fait avec Octobre. Je suis toujours un excellent client pour tout ce qui touche cette crise. À ma surprise [dans Les rois mongols], il est question de ça et de familles d’accueil­­­. J’ai trouvé que c’était un assez bon film. »

Grand amateur des Beastie Boys, Stefie Shock a aussi dévoré le documentaire Beastie Boys Story. « C’est excellent ! Je suis un grand fan depuis le début. Ici, ce sont les deux membres restants qui sont montés sur scène dans une salle remplie, avec un immense écran derrière eux. Ils racontent leur histoire au moyen d’archives vidéo et photo. Leur parcours est tellement inspirant et leur musique est parfaitement indémodable. Il n’y a rien qui a mal vieilli dans ce qu’ils ont fait. Tout est bon ! »

Les suggestions de Stefie Shock

Séries télé

After Life

Kalifat

Les films