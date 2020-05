Télé, web et scène: Ari Cui Cui à l’écoute des enfants

Il y a huit ans sur scène, Ariane Gauthier présentait pour la toute première fois son personnage d’Ari Cui Cui, une touche-à-tout souriante chante et cuisine.

Depuis, grâce à de nombreuses collaborations et projets, l’attachante vedette des enfants a bien grandi. À la télé, elle est même devenue «fabricoleuse» et potagère. De plus, elle s’est permis de sortir un peu de la cuisine où son tablier pratico-magique et son frigo à gogo colorent son univers.

«Avec mon fils qui grandit [il a maintenant 10 ans], je vois aussi les besoin de garçons, les besoins de bouger, explique Ariane Gauthier. Je suis beaucoup à l’écoute des enfants.»

Scène versus télé

Étudiante de la première promotion du programme de comédie musicale dispensé au Collège Lionel-Groulx en 2002, Ariane Gauthier connaissait très bien les planches avant d’effectuer le plongeon télé à Radio-Canada. Devant les caméras, il lui a fallu apporter certains changements à son Ari Cui Cui.

«Je suis une fille habituée de faire de la scène et quand il y a eu le passage à la télé, j’ai travaillé avec une "coach" - Catherine Pinard, une amie aussi - qui faisait Madame Croque-Cerise. Elle m’a préparée pour mes auditions pour Sainte-Thérèse quand j’avais 17 ans. [...] Avec elle, on a travaillé le fond qui me ressemble, qui est très vrai dans Ari Cui Cui.»

Lors de son arrivée au petit écran, Ariane Gauthier souhaitait conserver la vérité de son personnage enjoué, tout en priorisant la simplicité. «Pour la télé, j’ai gardé le coeur d’Ari Cui Cui, mais je l’ai “déthéâtralisée”. Je l’ai rendue beaucoup plus simple, beaucoup plus proche d’Ariane, en fait. De toute façon, ce personnage-là, c’est vraiment moi “déthéâtralisée”; ça partait de tous mes intérêts. Je l’ai “pimpée”.»

«Sur scène, je reviens un peu dans mon “trip” Disney et comédie musicale, ajoute-t-elle. Mais la télé m’a influencée pour mon nouveau spectacle, “La fête surprise d’Ari Cui Cui”. Je pense que j’ai trouvé un bel entre-deux de vérité depuis quelques années. Ari Cui Cui continue d’évoluer à l’intérieur de moi et je trouve ça super le "fun".»

Un cri du cœur

Outre son rendez-vous télé hebdomadaire, Ari Cui Cui allait partir à la rencontre de son public grâce à sa plus importante tournée à ce jour quand le coronavirus a imposé sa présence.

Dès la première semaine de confinement, elle a choisi d’accompagner

quotidiennement les enfants avec la lecture de contes et la confection de petites activités sur le web.

«C’est vraiment un cri du coeur et un sentiment de responsabilité, explique Ariane Gauthier. Le vendredi, quand j’ai su qu’on n’aurait plus d’école, j’ai senti que l’espèce de structure dans laquelle on vit allait être mise sur pause. Je me suis tout de suite dit: “mon Dieu, mais qu’est-ce qui va arriver aux enfants?”»

Deux épisodes de l’émission «Ari Cui Cui» sont diffusés à ICI Radio-Canada les dimanches matins, dès 6 h 58. Plusieurs lectures et rencontres sont disponibles sur la page Facebook et la chaîne YouTube d’Ari Cui Cui.