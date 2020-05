24H Industria: L’ambiance d’un club dans votre salon

Plus d’une vingtaine de disc-jockey et trois chansonniers performeront tour à tour pendant 24 heures consécutives en direct de leur domicile à l’occasion de 24H Industria, un premier festival virtuel 100 % québécois qui débutera samedi à midi.

Pensé par Karim Hamrouni, Abbas Sharif, Dj Podz et Dj Skittel’zz, l’événement est conçu avant tout pour divertir et interagir avec le public.

COURTOISIE

«Être DJ, c’est une passion. Quand tu coupes les salles de spectacles, les festivals et les bars, on se retrouve qu’on ne peut plus l’extérioriser. C’est notre façon de rentrer dans les salons du monde et d’avoir un lien avec notre clientèle», a expliqué DJ Skittel’zz.

COURTOISIE

«Le contact avec la "crowd" est différent, mais ça mène à la même chose; ça donne de l’amour et ça fait du bien», a-t-il ajouté.

Les auditeurs seront invités à interagir sur Twitch.TV. Utilisée de prime abord par les joueurs de jeux vidéo, celle-ci est de plus en plus priorisée pour la diffusion de «DJ set» puisque les enregistrements en direct ne sont pas interrompus pour une question de droits d’auteurs, ce que Facebook fait.

Renouveau

En apparence simple, la diffusion en direct demande de la planification et crée même chez les artistes un stress. «Les premières fois que tu fais des "lives", c’est un peu le même stress que d’aller jouer devant 1000 personnes», a indiqué Dj Skittel’zz.

Tout comme ses homologues, Daniel «D-Noy» Desnoyers, un des 21 DJ de la programmation, se dote de nouveaux outils pour interagir avec sa clientèle. Déjà, la pandémie lui aura causé la perte de 47 contrats. «C’était une tape sur la gueule de perdre mon revenu de mes concerts», a confié le professionnel détenant plus de 30 ans d'expérience dans le domaine.

COURTOISIE

Il ne se décourage pas pour autant. «Je suis allé à un endroit où ça ne me tentait pas d’aller avant. À court terme, ce n’est pas payant, mais à long terme, ça peut le devenir», pense-t-il, en constatant un nombre grandissant d’auditeurs à ses prestations virtuelles.

L’engouement des prestations virtuelles en hausse depuis le début du confinement, l’expérience en direct du club pourrait complémenter l’offre disponible dans les boîtes de nuit, estime le coorganisateur. «La clientèle du "streaming" n’est pas nécessairement la même que celles qui sort dans les clubs. [...] D’amener le club dans leur salon, c’est quelque chose qui peut être très bien.»

Les auditeurs seront invités lors du 24h Industria à faire des dons et la totalité de ceux-ci seront versés à la Croix-Rouge canadienne.