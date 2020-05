TURCOTTE, Noël



C'est dans sa maison remplie d'amour, entouré de son épouse qu'il aimait tant, de ses filles adorées ainsi que de sa soeur Marcelle, que Noël Turcotte est parti le 5 mai dernier.Un homme de plusieurs passions, qu'il a vécues pleinement. Les chevaux et le rodéo, la chasse, la pêche et les randonnées en motoneige. Que de beaux souvenirs!Nous garderons toujours d'heureux souvenirs d'un grand-père présent et aimant, d'un père protecteur et aidant, d'un conjoint attentionné et d'un ami bienveillant.Nous lui rendrons hommage à notre façon.Son épouse, Diane PaquetSes filles, Marie-Noëlle et NathalieSon fils de coeur, Alain TurcotteSes petits-enfants,Matisse, Lili Stella, Nathan et RomainSes gendres, Sébastien et SébastienSes soeurs, Marcelle et ÉlizabethTous ses parents et amisVous pouvez laisser un message à la famille sur le site internet:https://toad-online.com/noel