VAILLANCOURT, Idoline

(née Ouellette)



À Québec, aux soins palliatifs de l'Hôpital Laval (IUCPQ) le 6 mai 2020, est décédée paisiblement Madame Idoline Vaillancourt, née Ouellette, à l'âge de 94 ans.Outre sa soeur Jacqueline (feu Carmel Lavigne), elle laisse dans le deuil son mari, Jean-Paul, de même que ses fils, Rosaire (Constance Rochon) et Jean (Maria Vaillancourt); ses petits-enfants, Philippe (Agathe Chanel), Benoit (Ming Zen), Matthieu, Jean-Paul et Monica, de même que 5 arrière-petits-enfants et plusieurs neveux et nièces; également plusieurs amis et consoeurs de l'enseignement.La famille tient à remercier toutes les équipes de la résidence Le St-Patrick, de l'urgence de l'Hôpital Laval, du 3e Notre-Dame et des soins palliatifs pour les excellents soins reçus dans une période pandémique particulièrement difficile.À cause, justement, de la présente période de confinement, les funérailles religieuses dans une église sont reportées à une date ultérieure. Si vous voulez en être avisé(e), merci de laisser un message à l'adresse suivante: