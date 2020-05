PILON, Gilberte

Soeur M.-Rachel, s.s.a.



À la Maison mère des Soeurs de Sainte-Anne, Lachine, le 9 mai 2020, à l’âge de 87 ans, est décédée soeur Gilberte Pilon, s.s.a. Originaire de Montréal, elle était la fille de feu Donat Pilon et de feu Alma Hamelin.Soeur Gilberte laisse dans le deuil, outre sa famille religieuse, son frère Pierre (Jocelyne Lusignan), sa soeur Rachel (Robert Paquin), deux belles-soeurs Thérèse Surprenant (feu Jean Pilon), Jacqueline Gagnon (feu Paul-Émile Pilon), plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines.Même si un service funéraire communautaire aura lieu à une date ultérieure, un hommage personnalisé, réservé aux religieuses, lui sera rendu dès que l’urne nous sera remise.