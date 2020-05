DESFOSSÉS, Roland, F.É.C.

(Frère Bernardin)



Frère Roland Desfossés, de la communauté des Frères des Écoles chrétiennes, est décédé à la Résidence De La Salle, 300, chemin du Bord-de-l'Eau, Laval, le 5 mai 2020, à l'âge de 97 ans et 3 mois, après 79 ans de vie religieuse. Fils de Nestor Desfossés et d'Émilia Rivard, il naquit à Brockton, Mass., États-Unis, le 31 janvier 1923. Entré chez les F.É.C. en 1940, il travailla à l'éducation des jeunes à Hull, Montréal et Ottawa (Académie D.L.S., Notre-Dame-de-Lourdes et école Champlain). Il se dévoua ensuite en pastorale à Sturgeon Falls. À partir de 1993, il travailla à Ottawa dans divers services de la communauté.Il laisse dans le deuil, outre les membres de sa famille religieuse, plusieurs neveux et nièces, dont Mme Sylvie Rivard (Rémi Varin), nièce et répondante au nom de la famille.Il y aura incinération du corps et les cendres seront gardées à la Résidence De La Salle en attente des funérailles qui auront lieu quand les circonstances le permettront. Les proches parents en seront informés. Suivra par la suite l'inhumation des cendres au cimetière Notre-Dame d'Ottawa.