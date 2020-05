DENIS, Claude



À Montréal, le 11 mai 2020, est décédé M. Claude Denis, à l'âge de 87 ans. Il fut l'époux de Mme Huguette Denis (née Goulet). Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Serge (Marie-Christine Messier), Pierre (Isabelle Lajoie) et Danielle (Pascal Kieffert), ses petits-enfants Colin Denis-Kieffert (Maryse Dupont) et Étienne Denis-Kieffert (Véronique Lacasse), ses arrière-petits-enfants Abygaëlle et Nathaniel Harvey, ainsi qu'autres parents et amis.Les membres de la famille tiennent à remercier toute l'équipe du CHSLD Robert-Cliche pour les excellents soins prodigués à Claude pendant toute la durée de son séjour.Compte tenu de la situation actuelle, une cérémonie en l'honneur de Claude aura lieu à une date ultérieure.