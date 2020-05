Confinement: des nouvelles de Dominique Michel

MONTRÉAL | Dominique Michel lance la blague dans un grand éclat de rire: elle aurait bien aimé aller chanter En veillant su’l perron, titre de circonstance actuellement, à En direct de l’univers, samedi dernier.

Mais, se qualifiant d’obéissante, la comédienne de 87 ans reste plutôt à la maison, ne sort jamais sans masque et gants lorsqu’il le faut et se dit «extrêmement prudente».

«Il faut écouter, martèle une Dominique Michel toujours aussi alerte, d’un ton ferme en entrevue. Quand on nous dit de mettre un masque, on met un masque. Moi, j’en ai un, je le mets toujours. Quand on nous dit de ne pas sortir, on ne sort pas. Parce que, si on n’obéit pas, on va passer tout droit! Il faut se rendre compte que c’est très grave, qu’ils ne disent pas ça pour nous faire peur. Moi, je ne peux même pas aller faire l’épicerie, parce qu’il paraît que je suis une personne âgée, maintenant... (rires).»

Compagnon de confinement

Habituée de passer ses hivers en Floride, Dominique Michel avait décidé de demeurer au Québec cette année après avoir subi des traitements de médecine nucléaire, l’automne dernier, suite à de petits accidents vasculaires cérébraux (AVC) qu’elle a subis. Elle avait d’ailleurs annoncé aux «Enfants de la télé», en novembre, qu’elle se retirait du milieu de la télévision pour des raisons de santé. Elle s’est félicitée de sa décision de ne pas quitter le Québec quand le gouvernement a décrété le confinement, à la mi-mars.

L’icône du Bye Bye a de la compagnie pour traverser cette période difficile, dans son immeuble près d’Habitat 67: un petit chat nommé Rosie («Elle est noire comme le poêle!», précise Dominique Michel en ricanant) qu’un ami avait trouvé au grand froid l’an dernier et qui avait bien failli mourir gelé. Sa nouvelle propriétaire l’a emmené se faire soigner par Sébastien Kfoury, le vétérinaire animateur des Poilus, et en prend soin depuis. Elle raconte aussi avoir regardé avec beaucoup de plaisir les grands rendez-vous télévisés de la semaine dernière, En direct de l’univers et Une chance qu’on s’a.

«J’ai passé l’hiver à flatter mon chat. Et on fait du ménage, et on répond au téléphone! Je nettoie et j’époussette. Je tiens ça propre!», badine Dominique Michel, qui s’est impliquée à sa façon au début de la pandémie en enregistrant des messages téléphoniques destinés aux aînés pour leur rappeler de respecter les consignes du gouvernement.

La dame se dit d’ailleurs très satisfaite de la gestion de crise de François Legault et son équipe.

«Je vais te dire une chose: on gère comme on peut, avance-t-elle en détachant chaque mot. C’est terrible, ce qui arrive en ce moment. Qui aurait pensé qu’on vivrait une pandémie comme ça? On n’a pas vu ça depuis les années 1900-quelque chose, quand je n’étais même pas née! Moi, je n’ai jamais vu ça, c’est ma grand-mère qui m’en a parlé. C’est facile de blâmer, mais c’est une maladie, un microbe...»

Catherine de retour

Dominique Michel se réjouit par ailleurs du fait que la chaîne Prise 2 rediffusera à compter du 25 mai la comédie Catherine, où elle interprétait Rachel, la détestable voisine-propriétaire de Catherine (Sylvie Moreau) et Sophie (Marie-Hélène Thibault).

PHOTO COURTOISIE/Groupe TVA

L’actrice se remémore avec bonheur des moments de rigolade avec son ancien partenaire de jeu, le défunt Claude Michaud, et n’a que de bons mots à formuler au sujet de cette expérience, qui s’était étalée de 1999 à 2003.

«On a eu tellement de plaisir à faire cette émission-là, souligne Dominique Michel. Les auteurs étaient formidables, les acteurs étaient extraordinaires. On était une bonne "gang", tout le monde s’entendait bien, on mangeait ensemble. J’ai adoré ces enfants-là!»

PHOTO COURTOISIE/Groupe TVA

Prise 2 rediffusera Catherine le lundi, à 19 h 30, à compter du 25 mai. Moi et l’autre, le mercredi, à 19 h et 19 h 30, à ICI ARTV.