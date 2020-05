COVID-19: l’isolement préventif aux frais des ambulanciers, dénonce le syndicat

Les employés de la Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec (CTAQ) qui doivent se faire tester pour la COVID-19 et qui ont à se placer en isolement préventif en attente du résultat sont forcés de le faire à leurs frais, dénonce le syndicat.

«C’est extrêmement étonnant», déplore Frédéric Maheux, président de l’Association des travailleurs du préhospitalier (ATPH-CSN), qui affirme que la coopérative est la «seule au Québec» à agir de la sorte.

Depuis le début de la pandémie, les membres de la CTAQ qui ont subi un dépistage concernant la COVID-19 n’ont pu toucher de rémunération ni le jour du test, ni les jours suivants pour l’attente du résultat. «On nous dit de les prendre en sans solde ou en congé personnel», affirme M. Maheux.

La pratique est jugée «dangereuse» par le syndicat, qui craint que certains membres hésitent à se faire tester ou continuent de travailler dans l’attente du diagnostic, question de ne pas écouler leur banque de congés.

« Ailleurs, on paie les paramédics sans problème, on leur donne jusqu’à six jours de congés payés pour aller se faire tester et s’assurer de ne pas venir contaminer l’entreprise pendant qu’ils attendent le résultat. À la coopérative, c’est tout le contraire », dénonce-t-il.

Retraits préventifs

Le syndicat déplore aussi le fait que les membres devant être retirés du travail étant donné une condition médicale qui les placent à risque face au coronavirus ne touchent pas leur plein salaire, alors que c’est le cas dans les autres compagnies ambulancières.

«J’ai trois personnes qui devraient être payées à 100% par l’employeur, qui les paie plutôt comme s’ils étaient sur les assurances, à 66% du salaire», illustre-t-il.

Arrêté ministériel

La situation est d’autant plus frustrante pour la CTAQ alors qu’un arrêté ministériel stipule depuis début avril que les travailleurs de la santé qui ne peuvent occuper leurs fonctions à cause de la COVID-19 doivent recevoir leur rémunération habituelle.

Pour le directeur des ressources humaines de la CTAQ, cet arrêté ne s’applique toutefois pas aux organisations ambulancières. «Nous, on n’a pas de financement du ministère pour ce qui est de l’indemnisation des personnes immunosupprimées ou en attente de tests pour la COVID. C’est complètement inéquitable», dénonce Jean-François Dumas.

Prendre en charge cette portion de la rémunération coûteraient environ 2 M$ cette année. «On n’a pas les reins assez solides pour assurer ces frais-là, si on n’a pas de financement public», soutient M. Dumas.

Le syndicat estime qu’une vingtaine des 500 paramédics de la CTAQ ont subi un test de dépistage depuis le 13 mars. M. Dumas parle plutôt d’une soixantaine. Et en effet, tous se sont fait demander d’utiliser leurs congés de maladie lors du test et des jours suivants.

«L’attente du résultat prend de 24 à 48 heures. Ils sont techniquement malades durant cette période-là. Et comme dans le monde d’avant le 13 mars, quand ils sont malades pour une courte durée, ils ont des congés prévus à leur convention collective», résume M. Dumas.

