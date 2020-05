COVID-19: plus de 1000 nouveaux cas au pays, la majorité au Québec

Le contraste entre le reste du Canada, où le nombre de cas de contamination et de décès liés à la COVID-19 recule quotidiennement, et le Québec s’est poursuivi jeudi avec l’ajout de 131 nouveaux décès et 793 cas additionnels.

La situation dans la Belle Province, particulièrement dans la région de Montréal, reste préoccupante. D’ailleurs, le premier ministre François Legault, de passage dans la métropole, a confirmé que la reprise des classes du primaire était reportée à la rentrée de septembre puisque certaines conditions ne sont toujours pas réunies.

Rien qu’à Montréal, on parle de 20 633 cas de COVID-19 et de 2154 décès pour un total dans la province de 40 724 cas confirmés et de 3351 personnes qui ont perdu leur bataille contre le nouveau coronavirus.

N’empêche, M. Legault a souligné qu’il y a une amélioration dans la cadence des tests puisqu’on est passé de 9000 à environ 13 000 sur une base quotidienne.

Partout au pays, 73 335 Canadiens ont contracté la maladie depuis le début et 5468 patients ont perdu la vie. En revanche, environ 49 % des personnes contaminées sont maintenant guéries, a expliqué jeudi la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada.

«Nos efforts communs pour ralentir la propagation de la COVID-19 et maîtriser l'épidémie ont aplati la courbe au Canada, a-t-elle ajouté. Le ralentissement de la croissance se traduit par des nombres réduits de cas par jour, mais la maladie se transmet encore dans de nombreuses régions du pays, et nous devons continuer à faire preuve de vigilance.»

En Ontario, le premier ministre Doug Ford a annoncé la réouverture dès mardi, à minuit, de plusieurs détaillants, entreprises saisonnières et services de santé et communautaires.

En plus, dès samedi, à minuit, les terrains de golf, les marinas et clubs nautiques, les parcs et les terrains de camping privés pourront rouvrir afin de préparer la saison estivale.

M. Ford a soutenu qu’il s’agit de la première étape du déconfinement de la province. «Le moment est venu, cette fin de semaine, de permettre à un plus grand nombre de nos entreprises de rouvrir», a-t-il dit, parlant d’une approche «prudente et raisonnable».

Jeudi, la province la plus populeuse au pays a annoncé 258 nouveaux cas et 33 décès supplémentaires pour un total de 21 494 cas et 1798 pertes de vies.

