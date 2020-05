COVID-19: un 9e décès aux Jardins d’Évangéline

Les Jardins d’Évangéline pleure la mort d’une neuvième personne en moins de trois semaines.

À la fin du mois d’avril, lors de l’annonce du foyer d’éclosion, une cinquantaine de cas positifs avaient été dépistés en moins de cinq jours à cet endroit.

La lutte au coronavirus s’annonçait alors longue et pénible, comme celle menée au Jeffery Hale.

Deux semaines plus tard, le bilan grimpe à neuf morts et 125 personnes infectées, incluant 58 usagers.

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale a confirmé jeudi 15 nouveaux cas positifs sur le territoire et un nouveau décès, ce qui porte le total à ce jour à 1170 personnes infectées et 78 décès.

Par ailleurs, ce sont 512 personnes qui sont considérées comme guéries.

Dans les hôpitaux désignés de la région, on compte actuellement 39 hospitalisations.

Dans les premiers foyers d’éclosion connus, la propagation semble ralentir mais de nouvelles éclosions dans d’autres CHSLD se sont ajoutées dans les derniers jours.

Au Havre Trait-Carré, trois employés de plus sont infectés, alors que quatre usagers de plus sont malades au CHSLD Hôpital général de Québec.

Ailleurs, le bilan global s’alourdit ce jeudi au Québec avec 131 nouveaux décès et 793 cas supplémentaires mais la situation pour la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches reste stable et sous-contrôle.

Le bilan provincial atteint maintenant 40 724 personnes infectées et 3351 patients décédés.

«Les personnes présentant des symptômes d’allure grippale pouvant s’apparenter à ceux de la COVID-19 doivent contacter le 418 644-4545 pour obtenir un rendez-vous pour un dépistage», a déclaré le directeur régional de santé publique, le Dr François Desbiens.